Festa de Santa Cruz começa nesta quarta-feira (1º) na Aldeia de Carapicuíba

A Aldeia de Carapicuíba recebe do dia 1 a 4 de maio a tradicional Festa de Santa Cruz, celebrada há cerca de 300 anos. A programação inclui quermesse, terço em louvor a Santa Cruz, procissão, dança de Santa Cruz “Sarabaquê”, missa, além de música raiz com violeiros.

O evento teve origem no período da colonização portuguesa, com a influência religiosa e interesse dos padres jesuítas na catequização dos indígenas, enraizada entre os mestiços que, mais tarde, formariam os sertões, as aldeias e os arraiais. Esses que tomaram gosto pela Santa Cruz, pela Festa do Divino e pelas Folias de Reis.

O gosto pelo culto da Cruz se fortaleceu e chegou até os nossos dias trazido por diversas famílias tradicionais da Aldeia de Carapicuíba. Uma confraternização que reúne amigos, vizinhança e comunidade para se alegrar, pedir proteção e agradecer em forma de dança.

Confira a programação completa:

1 DE MAIO (quarta-feira)

A partir das 14h – Orquestra de Viola da Aldeia de Carapicuíba; 15h – “Vivência Caipira” para o público apreciador da música Caipira Raiz, com o maestro e professor Junior da Viola. Palco aberto para os violeiros que quiserem compartilhar seus conhecimentos e sua arte. Barracas de alimentação e artesanato;

19h – Terço em louvor a Santa Cruz

2 DE MAIO (quinta-feira) – LEVANTAMENTO DO MASTRO

Durante o dia Santa Cruz em minha casa (decoração do pátio, das casas, do Cruzeiro e das cruzes)

19h – Procissão com a bandeira do mastro e em seguida a solene celebração do levantamento do mastro;

19h30 – Encerramento da Novena com o terço em louvor a Santa Cruz;

20h – Batuca Aldeia;

21h – Início da Dança de Santa Cruz (Sarabaquê ou Sarabaguê)

3 DE MAIO (sexta-feira) – DIA DE SANTA CRUZ

11h – Missa Campal e cantada em louvor à Santa Cruz;

12h – Almoço Comunitário;

13h – Show com Ricardo Barreto e Raphael;

15h30 – Cezar & Rony e Banda;

17h – Procissão em louvor a Santa Cruz pelo quadrilátero da Aldeia;

17h30 – Transmissão da Coroa e do ramalhete de flores aos Festeiros do ano de 2025;

18h – Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

21h – Início da Dança de Santa Cruz

4 DE MAIO (sábado) – ENCERRAMENTO DA FESTA