Prestação de contas de parceiros do terceiro setor em Osasco será totalmente digital

A Prefeitura de Osasco lançou o Sistema de Gestão de Parcerias do Terceiro Setor. Desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide), o novo sistema digitalizará todo o trâmite burocrático entre a administração municipal e as 160 entidades parceiras que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde, cultura e esportes.

publicidade

De acordo com a subprocuradora Elizandra Brito Batista dos Santos Silva, a prestação de contas das organizações do terceiro setor à prefeitura, antes realizada em documentos físicos, passará a ser totalmente online. “O impacto será a facilidade em termos de análise de documentos, porque a prestação de contas das entidades será praticamente online”, explicou.

Além de agilizar os processos, a medida trará benefícios mútuos. Para as entidades, a transição digital facilitará o entendimento contábil e proporcionará respostas mais rápidas do poder público. Já a Controladoria Geral do Município terá mais agilidade na análise dos documentos.

publicidade

O prefeito Rogério Lins, presente no lançamento do sistema nesta segunda-feira (29), realizado no Teatro Municipal Glória Giglio, destacou a importância do terceiro setor: “Somos muito gratos, porque muitas vezes é ele quem presta os primeiros serviços em situações em que muitas vezes as pessoas já não tinham mais esperanças”.

Para viabilizar a migração, a Prefeitura contratou a empresa Inovação Gov, detentora da ferramenta digital Portal das Parcerias. Treinamentos para diretores, contadores das entidades e controladores do município começam em 13 de maio.