Afonso Padilha traz ao palco do Teatro Aspro o solo “Ninguém Se Importa”

Afonso Padilha traz ao palco do Teatro Aspro o solo “Ninguém Se...

O comediante, humorista, roteirista, escritor e também pagodeiro, Afonso Padilha, retorna aos palcos com o seu mais novo solo de comédia stand-up intitulado “Ninguém Se Importa”. Nesta quarta-feira (1º), ele se apresentará no Teatro Aspro, em Osasco, com duas sessões, às 19h e 21h.

Em turnê pelo Brasil pela sétima vez, Afonso Padilha traz neste espetáculo uma abordagem descontraída sobre temas como o fim do mundo, amigos que estão ingressando na vida adulta e tendo filhos, além de suas próprias inseguranças e anseios. Como de costume, o artista compartilha situações e comentários a partir de suas experiências pessoais, estabelecendo uma conexão única com o público.

Os ingressos para as apresentações de “Ninguém Se Importa” estão sendo comercializados pelo site Bilheteria Express. O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios, Osasco.