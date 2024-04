EMTU ajusta operação de linhas intermunicipais para o feriado do Dia do Trabalho

EMTU ajusta operação de linhas intermunicipais para o feriado do Dia do...

No feriado do Dia do Trabalho, celebrado nesta quarta-feira (1º de maio), a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) fará ajustes na operação das linhas intermunicipais que gerencia na região.

publicidade

Os ônibus seguirão a programação de viagens praticada aos domingos e feriados. No entanto, a circulação será monitorada continuamente pela EMTU, que poderá realizar alterações na programação ou na frota, caso seja necessário adequar a oferta à demanda.

Os usuários podem consultar os horários de partida e itinerários detalhados por linha no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da empresa, disponível para iOS e Android. Pelo app, também é possível acompanhar as viagens em tempo real.