Barueri dá início nesta sexta (3) às atividades do “Movimento Maio Amarelo” por um trânsito mais seguro

O mês de maio será marcado por uma intensa mobilização em prol da segurança no trânsito em Barueri. Nesta sexta-feira (3), tem início a programação do “Movimento Maio Amarelo” no município, com uma série de atividades que busca tornar as vias mais humanizadas e reduzir acidentes, mortes e lesões envolvendo motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Coordenadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), as ações seguem o slogan nacional “Paz no trânsito começa por você” e têm como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de adotar comportamentos responsáveis no trânsito.

Segundo Elineide Bispo Matos, agente do Departamento de Educação para o Trânsito da Semurb, “Somos nós que escolhemos se alguma situação pode nos aborrecer ou ensinar. Não conseguimos controlar o comportamento e sentimentos das outras pessoas, somente podemos ter controle sobre as nossas emoções e escolher a melhor maneira que iremos nos comportar no trânsito”.

A programação em Barueri terá início nesta sexta (3), no Boulevard Central (Avenida 26 de março), das 10h às 14h, com a colaboração da CCR ViaOeste. Diversas atividades, como palestras, orientações e distribuição de panfletos, acontecerão em vários pontos da cidade até o dia 29 de maio, sendo finalizadas na Emef Raposo Tavares.

Inspirado no lema do “Profeta Gentileza”, João Datrino, de que “gentileza gera gentileza”, o Maio Amarelo busca disseminar atitudes positivas e cordiais no trânsito, que possam se refletir em um ambiente mais seguro para todos os usuários das vias públicas.