Osasco terá corrida de rua com a personal trainer Cau Saad no feriado desta quarta-feira

A personal trainer Cau Saad estará presente na 13ª edição do Desafio dos Trabalhadores, que acontece amanhã (1º), em Osasco. Cau, que é responsável pelos treinos de famosos como Felipe Andreoli e Antônio Fagundes, abrirá a corrida de rua em comemoração ao Dia do Trabalhador com um aquecimento para quem for correr ou caminhar.

A concentração e largada será às 8h, na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, em frente à Prefeitura de Osasco. A chegada será no mesmo local após o trajeto de 4 km ou 8 km para a corrida e de 4 km para a caminhada.

A professora de educação física e proprietária do Instituto Cau Saad explica que a prática regular da atividade física traz inúmeros benefícios positivos para a saúde. “Quem se exercita melhora o condicionamento cardiovascular, consegue controlar o peso, fortalece os músculos e ossos, melhora a imunidade e sono, além de reduzir o risco de doenças crônicas como obesidade e hipertensão”, afirma.

“Eu e minha equipe estamos muito felizes em levar para Osasco nossa missão de incentivar uma vida mais saudável e com movimento”, completa a personal dos famosos.

Cau também orienta que, para quem ainda busca motivação para se sair do sedentarismo, a caminhada pode ser uma excelente opção para começar, já que ela é uma atividade de baixa complexidade, exige somente um pouco de coordenação motora, atenção à postura e a manutenção de um ritmo.

“Além da caminhada e corrida, existem muitas opções de atividade física para você escolher, como dançar, subir escadas. Explore as possibilidades até achar que você se sinta bem e que não vai mais querer parar”, ressalta.

SERVIÇO

13º Desafio dos Trabalhadores – 2024 – Osasco

Modalidade: corrida de rua (4 e 8km) e caminhada (4km)

Quando: 01/05/2024 às 8h (quarta-feira)

Local: Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 (largada e chegada em frente à Prefeitura de Osasco)

Mais informações: 13º DESAFIO DOS TRABALHADORES (ticketsports.com.br)