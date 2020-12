Açougueiro sai para trabalhar e desaparece em Caucaia do Alto, Cotia

A família procura por Carlos Adolfo de Carvalho Silva, de 29 anos, morador do Jardim dos Pereiras, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. O açougueiro está desaparecido desde a manhã do dia 24 de dezembro, quando saiu para trabalhar e não retornou para casa.

Luciana Aparecida de Carvalho, mãe de Carlos, contou ao Visão Oeste que o filho foi visto pela última vez, pela sogra dele, no Centro de Caucaia do Alto, por volta das 6h. Ele estava vestido com o uniforme do trabalho, uma roupa clara e botas brancas de borracha.

Familiares já registraram o boletim de ocorrência do desaparecimento e estão à procura de Carlos Adolfo até nas regiões de mata em Cotia, mas, ainda não têm pistas sobre o que poderia ter acontecido com o rapaz.

Quem tiver informações que possam levar a família ou a polícia ao paradeiro de Carlos Adolfo pode entrar em contato com a mãe do rapaz, no telefone (11) 99513-3576, ou com a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.