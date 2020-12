Volta Yasmin: família de Carapicuíba procura por jovem desaparecida

Yasmin Rocha da Silva, de 15 anos, moradora do bairro Jardim Elzinha, em Carapicuíba, está desaparecida desde terça-feira (29). Ela saiu de casa após ter sido repreendida pelo pai e não voltou.

publicidade

“Eu não estava em casa quando ela desapareceu. Meu marido viu uma mensagem no celular dela e falou que quando eu chegasse, iríamos conversar. Ele foi tomar banho e quando voltou, já não encontrou mais a Yasmin”, contou Cirleide, mãe da jovem, ao Visão Oeste.

Yasmin saiu de casa, por volta das 15h40, sem documento e celular. Ela vestia shorts branco com flores e uma camisa preta, com estampa da Marvel. “A gente está muito preocupado porque ela saiu de casa sem avisar, mas nunca tinha feito isso. Ela é tranquila, caseira, não é menina de bagunça, não andava desacompanhada”, afirmou Cirleide.

publicidade

A família registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento de Yasmin na quarta-feira (30), mas ainda não sabe o que poderia ter acontecido com a jovem.

Quem tiver informações que possam levar a família ao paradeiro de Yasmin pode entrar em contato com Cirleide, no telefone (11) 94864-7977, ou com a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.