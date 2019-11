Adeus a “ligue djá”: Walter Mercado morre aos 87 anos

O famoso astrólogo Walter Mercado, do célebre bordão “ligue djá”, morreu neste sábado (2), aos 87 anos, vítima de falência renal, em Porto Rico, país onde nasceu e era colaborador de um programa de TV.

Walter Mercado ficou conhecido no Brasil no final da década de 1990, com um programa de orientação astrológica via ligações pagas 0900, no qual usava o bordão pelo qual ficou marcado: “ligue djá”.

Com o sucesso do astrólogo, ele é até hoje muito imitado e considerado uma das referências da área com atuação no país.