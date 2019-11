Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (03/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (03/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

A energia cósmica que rodeia seu signo durante este ciclo é a mais conveniente. Você se encontrará diante de um cenário sentimental completamente novo, mais emocionante e misterioso, como quiser e desse jeito assim você encontra amor inesperadamente.

Dinheiro & Trabalho:

Controle essa impaciência, porque todos os dias tem seu próprio desenvolvimento natural. Se você não tem o dinheiro que precisa hoje, o receberá amanhã. Você pode aumentar sua economia se…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Hoje você não se sentirá feliz no amor, mesmo que tudo dê certo. Você terá que repensar seus objetivos. Ajudem-se mutuamente, uma parte importante de ser um casal não é abandonar um ao outro e sentir-se protegido por ações concretas.

Dinheiro & Trabalho:

Quando se trata de novos negócios e novas oportunidades, você não transmite suas idéias de maneira eficaz. Planeje seus próximos passos em detalhes, só então você terá os parceiros de que precisa. Na profissão…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Em matéria de amor, não fique impaciente, a sua está vez chegando. Mantenha seu entusiasmo, não importa o que esteja acontecendo. Se for comprometido, não se preocupe com uma partida temporária, será apenas efêmera e de curta duração.

Dinheiro & Trabalho:

Existem novas opções de emprego em breve. Sua atitude interessada em se superar não passa despercebida por seus superiores e, embora agora eles não mostrem isso, estão observando você de perto. Nos próximos…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Se você está solteiro se sentirá inspirado a declarar os sentimentos que até agora mantinha em segredo, guardados somente para você. Sua vida sentimental é renovada e você recupera o tempo perdido. Muitas coisas que pareciam impossíveis de alcançar no campo do amor se tornam viáveis. Os próximos dias abrirão seus olhos e descobrirá o amor oculto.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje estamos no do estágio de estudos e aprimoramento pessoal. Sua mente é clara e se você dedicar meia hora por dia a aprofundar seu conhecimento sobre o trabalho que realiza, verá como seu esforço não é…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

O movimento cósmico de hoje tem dois aspectos. Um é muito positivo porque inclui os que estão fortalecendo um relacionamento depois de um tipo de decepção ou desencanto; o outro incentiva os solteiros, portanto, anime-se, dê esse passo, dê a si mesmo amor e não deixe que um pensamento triste o afaste daquela pessoa que agora está procurando por você.

Dinheiro & Trabalho:

Um dinheiro chega e será muito bom, porque você estava um pouco preocupado com um problema que não poderia resolver. Felizmente, você terá os recursos necessários e não se sentirá financeiramente intimidado…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Nos próximos dias haverá uma mudança surpreendente em sua vida sentimental e algo que antes parecia impossível, será uma realidade. Há boas vibrações e afinidade entre alguém recentemente conhecido por você, mas evite começar a construir castelos no ar.

Dinheiro & Trabalho:

Cuidado com as forças planetárias que estão acontecendo neste dia. Você pode ser um tanto descuidado com seu dinheiro e gastar o que não deve ou expor sua renda a perigo. Seu bom desempenho no trabalho…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Se você não mostrar um pouco mais de interesse pela pessoa que você gosta, pode perdê-la, porque sua aparente indiferença sugeriria indiferença ou distanciamento. Você deve ser mais expressivo se quiser conquistar esse coração, falar e também demonstrar.

Dinheiro & Trabalho:

A chave para um bom relacionamento no trabalho é cooperação e cordialidade. Se um colega de trabalho ficar distante, tente abordá-lo de maneira amigável e limar as arestas. Não é saudável ter relacionamentos…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você sente que dá mais do que recebe quando se trata de amor. Você deve confessar ao seu parceiro o que afeta, mostre seus descontentamentos e necessidades, só assim ficará calmo e seguro de si sobre o amor. Preste atenção aos sinais, alguém próximo adora você.

Dinheiro & Trabalho:

A possibilidade de crescer profissionalmente é latente. Tudo vai depender de quão arriscado você é e de como você está disposto a fazer mudanças drásticas em sua carreira profissional. Faça o que for preciso…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Não perca a esperança, mesmo se lhe disserem “não”, porque isso não implica uma recusa total, mas um tipo de julgamento ou período de espera. Insista, porque na questão do amor nunca é fácil saber se será bem-sucedido se deixa de tentar mais uma vez.

Dinheiro & Trabalho:

Se você tem um emprego extra, aja de forma responsável e não esqueça que sua principal fonte de renda nunca deve ser descuidada. Talvez essa atividade esteja produzindo mais para você no momento, mas se for algo…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Devido aos aspectos que os planetas Vênus e Marte apresentam hoje, você está envolto em uma espécie de onda de fantasia na qual não deseja ver a realidade da pessoa que lhe interessa. Não se guie pelo que deseja, mas sim pela realidade dos fatos.

Dinheiro & Trabalho:

O ciclo atual acentua suas chances de ganhar dinheiro, há lucros esperando por você. Coloque sua criatividade em prática, o que, em seu signo, é algo muito forte. Se você se aventurar de em um trabalho para…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Não se guie pelas aparências e mergulhe interior de quem está falando com você agora. Pode parecer superficial demais, mas sob essa concha protetora há um coração que realmente ama você, mas não ousa dar esse passo, esperando que você o dê.

Dinheiro & Trabalho:

Para você é extremamente importante sentir ordem em sua vida, fazer tudo bem, não adiar tarefas ou trabalhos urgentes. Neste dia, no entanto, você terá muitas atividades que podem ficar complicadas se você não…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Aceite sua realidade emocional se estiver interessado em ter um relacionamento sério com aquela pessoa pela qual é apaixonado. Pese a que seu equilíbrio pessoal a coisa mais importante para você, se puder ignorar detalhes bobos que não gosta, jogue-se no amor.

Dinheiro & Trabalho:

Muito em breve você sairá de uma situação financeira difícil e poderá gastar o dinheiro de mão cheia e sem remorsos, com o esplendor que o caracteriza. Uma janela está se abrindo para a prosperidade. O que…

