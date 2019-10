Stone abre vagas de emprego em Osasco

A Stone, empresa de tecnologia de pagamentos, tem novas vagas de emprego abertas em diversas cidades, entre elas Osasco. As novas contratações visam acompanhar o crescimento da companhia, que em 2018 duplicou sua carteira de clientes.

As vagas, para o time comercial, contam com um salário fixo e variável, relacionado ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

“São Paulo é um polo estratégico para a companhia. Por isso, estamos investindo em oportunidades de emprego na região que nos permita continuar crescendo e atendo bem aos nossos clientes”, explica Augusto Lins, presidente da Stone.

“Nosso modelo de atuação da Stone é diferenciado, pois sabemos que o Brasil vai muito além das capitais. Somos movidos por empreendedores espalhados por todo o país”, completa.

Como se candidatar às vagas de emprego

Para se candidatar e descobrir as vagas de emprego com as quais mais se identifica e a cidade mais próxima de você, é só acessar http://bit.ly/StoneVagas. Não há pré-requisitos para a candidatura. No entanto, já ter atuado na área desejada é um diferencial.

A Stone afirma que está em busca de pessoas alinhadas à sua cultura e que queiram transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil.

Além de Osasco, há vagas na Stone em municípios como São Paulo, Itapecerica da Serra, Piracicaba, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Franca, Sumaré, Guaratinguetá, Barretos, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto.