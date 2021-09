Adeus, ‘mausoléu: demolição de prédios inacabados e abandonados no Centro de Barueri está na reta final

A demolição de três prédios inacabados e abandonados no Centro de Barueri está na reta final e deve ser concluída até o fim do mês, segundo a Secretaria Municipal de Obras.

Os esqueletos de prédios geravam insegurança a moradores, comerciantes e frequentadores do entorno da rua Domingos Crudo. As obras foram iniciadas há vários anos por uma empresa privada e não finalizadas. As estruturas foram se deteriorando com o tempo, comprometendo a segurança e a paisagem do local.

A Secretaria de Obras começou a demolir os três prédios em abril e deverá concluir a ação neste mês de setembro. O processo de demolição exige cuidado por se tratar de um local bastante movimentado no Centro da cidade, além de ser um terreno íngreme.

Remodelação

“Vamos, primeiramente, recuperar a área e fazer uma remodelação no local. A Prefeitura vai tirar aquele ‘mausoléu’ do Centro, para deixar a cidade mais bonita”, afirma o secretário de Obras, Beto Piteri.

A Prefeitura desapropriou a área para que pudesse iniciar a demolição. Originalmente, o local daria lugar a um conjunto habitacional, que não chegou a ser finalizado por problemas com a construtora da obra. Depois do trabalho de demolição concluído, haverá a execução de um levantamento topográfico, que é o mapeamento de todas as características da superfície do terreno.

Só depois da conclusão desse levantamento é que a Prefeitura terá condições para decidir qual tipo de equipamento público poderá ser feito ali. Calcula-se que depois de tudo demolido haverá cerca de 2.700 metros cúbicos de entulho.