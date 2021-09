Osasco sediará 1ª Feira de Turismo de Negócios da região em 2022

A cidade de Osasco receberá a primeira edição da Feira de Turismo de Negócios da Região Oeste (EXPO Turismo) em 2022. O evento está previsto para acontecer entre março e abril, com data e endereço a serem definidos.

A escolha por Osasco para sediar a EXPO Turismo 2022 aconteceu na terça-feira (31), durante reunião de planejamento do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste), junto aos secretários municipais, representantes e técnicos da Região Turística Negócios e Cultura.

“Essa notícia é um marco para a nossa cidade e também para a nossa região, pois o Turismo de Negócios contribui com o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, para o pequeno negócio, na geração de emprego e renda, inclusão social e reunirá uma gama de profissionais e empresas de vários setores”, declarou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos).

O evento reunirá as 49 regiões turísticas do estado de São Paulo e será uma oportunidade para o público conhecer o potencial turístico da região, como a diversidade cultural, de negócios, gastronômica, hotelaria, entretenimento, lazer, artesanato, comércio local, agências de viagens, belezas naturais e outros atrativos.

Os municípios de Francisco Morato e Caieiras, que pertencem à Região Turística de Negócios e Cultura, se unirão às 11 cidades que integram o Cioeste para a realização da EXPO Turismo 2022.

Compõem o Cioeste as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Araçariguama e Vargem Grande Paulista. Juntas, essas cidades contam com 2,6 milhões de habitantes e respondem por aproximadamente 10% do PIB estadual e 3% do PIB Nacional, consolidando-se como o maior consórcio intermunicipal do país em importância socioeconômica.

Parcerias e participações

Instituições de ensino, entidades e associações do setor de turismo e negócios, empresas, pequenos empreendedores e patrocinadores de Osasco e região, que tenham interesse em participar ou fazer parceria com a Expo Turismo 2022 podem entrar em contato pelo telefone (11) 2424-8170, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

