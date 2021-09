Xuxa vende mansão por R$ 45 milhões para cantora de pagode

Xuxa Meneghel acaba de vender sua mansão, anunciada pela corretora de imóveis por R$ 45 milhões, para a cantora de pagode Karinah e o marido, o empresário Diether Werninghaus.

publicidade

O imóvel, que fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem quase 2,7 mil m², cinco quartos, hall de entrada, 14 banheiros, três lavabos, duas piscinas, escritório, sala de jantar, academia, além de seis vagas sobertas na garagem e outros atrativos.

Xuxa decidiu vender o imóvel após a morte da mãe, Alda Meneghel, em março de 2018. Desde então, a mansão estava à venda. Além dos R$ 45 milhões, os novos proprietários terão de desembolsar taxa mensal de condomínio e R$ 6,1 mil e IPTU de aproximadamente R$ 74 mil.

publicidade

A cantora curitibana Karinah deve se mudar para a mansão, com o marido e os dois filhos gêmeos do casal, em novembro, segundo informações da “Exame”. O marido dela, Diether, é um dos empresários que estão à frente da WEG, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo.

Durante a pandemia, Karinah fez participações em lives de artistas como Alcione e Péricles. Ela também já trabalhou em projetos com Belo, Mumuzinho e Sorriso Maroto. Agora, de mudança para o Rio de Janeiro, a cantora pretende dar um salto na carreira artística.

publicidade

“QUERIA BOLSONARO”// Grávida, Andressa Urach anuncia nome do bebê, que não foi escolha dela