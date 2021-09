Grávida, Andressa Urach anuncia nome do bebê, que não foi escolha dela: “Queria Bolsonaro”

A modelo Andressa Urach está grávida do segundo filho e anunciou o nome do bebê, León, mas garantiu que a escolha não foi dela. “Queria que ele se chamasse Bolsonaro”, brincou a loira, que é criticada nas redes sociais por apoiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

É o primeiro filho de Andressa com Thiago Lopes, que também foi criticado quando revelou o sexo do bebê. “Não dei uma fraquejada, vai nascer menino”, disse o marido de Andressa. Na ocasião, ele fez referência a uma declaração do presidente, feita em 2017, quando Jair Bolsonaro disse que teria “fraquejado” quando fez a filha Laura, sua única herdeira mulher.

“Somos bolsonaristas assumidos. O Thiago fez uma brincadeira e, no fim, nossa, algumas pessoas não entenderam”, disse Andressa, em vídeo publicado em seu canal no YouTube. “Confundiram fraquejada com fracassada. Não chamei ninguém de fracassada, não disse que o sexo feminino é fracassado. Fraquejada foi em outro sentido”, completou Lopes.

Por fim, Andressa Urach, que briga na Justiça para ter de volta cerca de R$ 2 milhões doados à Igreja Universal, disse que a escolha do nome veio de uma sugestão do filho mais velho da modelo, Arthur. “Eu queria Leão, leão da selva, mas o Thiago não deixou. [León] Significa valente como um leão, então quase ficou leãozinho”, completou a loira.

Assista ao vídeo: