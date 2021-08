Andressa Urach expõe saldo negativo de R$ 9,9 mil e detona igreja: “A Universal tirou meu patrimônio”

A briga entre Andressa Urach e a Igreja Universal pode estar longe de chegar ao fim. A modelo acusa a instituição de Edir Macedo de ter tirado todo o seu patrimônio e tenta recuperar na Justiça R$ 2 milhões doados enquanto foi missionária.

“Vocês [a igreja] usam da fé das pessoas para tirar tudo delas. Não se preocupam com alma nenhuma. Se se preocupassem teriam devolvido quando implorei. A única coisa que me sobrou foi a minha casa e por pouco vocês ainda não tiraram porque para eu ser missionária não poderia ter nada no meu nome”, escreveu Andressa, na noite desta terça-feira (24).

As novas críticas à igreja veio junto com a publicação do print de uma conversa que a ex-Miss Bumbum teve com Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo. A conversa ocorreu em 9 de julho de 2020, quando a loira enviou à Cristiane a foto de seu extrato bancário com saldo negativo em mais de R$ 9,9 mil.

“Estou a R$ 20 para estourar o meu cheque especial. O que eu ganho na Record infelizmente não está suprindo. E com minhas últimas fogueiras, o meu maior sacrifício está sendo agora… Nunca na vida pensei que passaria por uma situação assim”, disse Andressa, na mensagem.

Em seguida, Andressa Urach expôs uma conversa que teve com a advogada da igreja em que “implorava” para ter o dinheiro doado à igreja de volta. “Não quero os R$ 2 milhões, só o um milhão e meio”, disse a loira. “Tenho um filho para criar, contas para pagar e o que mais machuca é ainda dizer que se preocupam com a minha alma. Tô muito mal depois da demissão”, continuou. “Entendo. Como referi, pode ficar tranquila que já estou verificando a situação da senhora com a direção”, respondeu uma advogada, na conversa de novembro.

“Dar o dízimo eu até concordo, mas tirar tudo da pessoa, não acho justo”, dispara Andressa Urach

A loira afirma que a Igreja Universal a acusa de agir “de ma fé” por ter dito que não tinha condições de pagar R$ 50 mil no processo em que pede a devolução do seu dinheiro. “Posso provar que a Universal tirou todo o meu patrimônio. Só quero o que é meu de volta!”, disparou. “Ma fé? Nunca tive má-fé e tudo o que falo, provo. Dar o dízimo eu até concordo, mas tirar tudo da pessoa eu não acho justo”, continuou.

“Implorei para eles devolverem o meu patrimônio, mas falaram que isso abriria procedentes para outras pessoas pedirem de volta o que perderam. Se eles se preocupassem com minha alma, teriam devolvido pelo menos uma parte para eu não precisar voltar a trabalhar como modelo”, completou.

Andressa Urach disse ainda que a situação financeira a qual chegou foi tão crítica que já pensou em tirar a própria vida. “Depois de tudo o que passei, só não me matei porque acredito que inferno existe e porque tenho um filho para criar. Nunca imaginei que passaria por tudo o que passei. Agradeço a Deus pela vida do meu marido”, disse a modelo, que finalizou dizendo que consegue pagar as contas graças ao Miss Bumbum.

ERRATA: O saldo negativo de Andressa Urach é de R$ 9,9 mil, não R$ 9 milhões, como divulgado anteriormente. A matéria foi corrigida. Pedimos desculpas pelo erro.

