Com saldo positivo de 15 mil vagas no ano, Osasco é vice-líder em geração de empregos no estado

Osasco tem um saldo positivo de quase 15 mil vagas de emprego entre os meses de janeiro e julho. Somente em julho foram 5.124 vagas geradas e a cidade foi a segunda com o maior saldo positivo no estado, atrás apenas da Capital. É o que mostram dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

“Seguimos nossa missão, de trazer novas empresas, que geram novos empregos”, comemorou o prefeito Rogério Lins. O secretário municipal de Desenvolvimento e Inovação de Osasco, Gerson Pessoa, diz que um dos fatores para o resultado positivo é o trabalho desenvolvido pela Prefeitura para apoiar empresas que se instalam no município.

Gerson Pessoa destaca a importância da administração municipal prestar um bom suporte aos empreendimentos que geram emprego e renda no município. Ele assumiu o cargo há um mês e, desde então, tem participado de uma série de reuniões com representantes de empresas de outras localidades na busca de convencê-las a se instalarem na cidade.

“Como resposta, algumas das empresas contatadas já vieram para Osasco, onde começaram a gerar novos empregos, e outras se encaminham para isso. Também fui visitar titulares de empresas osasquenses que estão despontando para mais uma fase de crescimento e poderão contar com nossa ajuda”, destacou.

Comandada por Gerson Pessoa, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Osasco tem entre as competências o fomento ao desenvolvimento econômico, através do fortalecimento da indústria, comércio, serviços. O secretário também esteve com representantes de setores comerciais e com entidades votadas ao setor, para estreitar relacionamento e alinhar demandas.

Gerson Pessoa também é empresário e coordenador regional do Podemos, partido do prefeito Rogério Lins.

CRESCIMENTO// “Novos empreendimentos se sentem confiantes com relação a Osasco”, diz secretário