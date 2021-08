“Novos empreendimentos se sentem confiantes com relação a Osasco”, diz secretário sobre chegada de empresas à cidade

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Osasco, Gerson Pessoa, comentou a instalação de grandes empresas no município, que tem crescido nos últimos anos. Para ele, graças à políticas de incentivo do município e à localização privilegiada, cortada por grandes rodovias, “novos empreendimentos se sentem confiantes com relação à cidade”.

“A gradativa chegada de novas empresas à cidade nos firma no patamar de um dos mais importantes polos de emprego da região”, afirmou Gerson Pessoa. “Novos empreendimentos se sentem confiantes com relação à cidade, atraídos pela sua localização geográfica, pelo cenário favorável oferecido ao empresário (que é parte do trabalho da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação) e pela visão empreendedora da gestão do prefeito Rogério Lins”, emendou o secretário municipal de Desenvolvimento e Inovação.

A avaliação foi feita em análise de Gerson Pessoa sobre o saldo positivo na geração de empregos em Osasco no primeiro semestre. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, de janeiro a junho, a cidade obteve um saldo positivo de 9.125 empregos.

“Vale do Silício” paulista

Osasco tem se destacado nos últimos anos pela chegada de novas empresas, principalmente da área de tecnologia. O município já conta com gigantes como Mercado Livre, Dafiti, iFood, B2W, e quer se tornar uma espécie de “Vale do Silício” paulista, em referência ao polo de tecnologia na Califórnia (EUA), diz o prefeito Rogério Lins. Recentemente o supermercado online Shopper instalou seu centro de distribuição na cidade. Também foi anunciado que a Uber vai construir na região da Vila Yara sua nova sede no Brasil.

“Vamos transformar Osasco no ‘Vale do Silício’ do Brasil, atrair novas empresas, gerar muitos empregos para a nossa cidade, fazer uma saúde e uma educação com muito mais qualidade e inovação”, declarou o prefeito.

Segundo Rogério Lins, outra grande empresa de tecnologia já tem sua chegada definida para o município e está perto de fazer o anúncio. “Mais uma Gigante da Tecnologia escolheu Osasco para trazer sua sede nacional! Mais empregos e desenvolvimento para nossa cidade. Breve anunciaremos mais detalhes”, declarou.

