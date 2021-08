Confira vagas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região em cursos que pagam bolsa de R$ 600

O governo paulista anunciou o pagamento de bolsa de R$ 600 para estudantes de ensino médio da rede pública do estado que fizerem cursos do Novotec Expresso no contraturno. Na região, há centenas de vagas abertas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Cotia, Santana de Parnaíba e Cajamar.

O pagamento do auxílio será divido em R$ 150 por mês, durante quatro meses, totalizando R$ 600. Podem se inscrever jovens entre 14 e 24 anos. As inscrições vão até o dia 15 de agosto.

Em Osasco e região, são oferecidos cursos como: Gestão de Pequenos Negócios, Rotina de Recursos Humanos, Ajudante de Logística, Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais, Office 2019, Agente Cultural, Introdução à Animação Digital, Photoshop E CorelDraw – Tratamento De Imagem e Ilustração Digital, Assistente Financeiro, Computação em Nuvem, Ajudante de Logística, Criação de Sites e Plataformas Digitais, Excel Aplicado À Área Administrativa, Introdução Ao Desenvolvimento Em Java, Programação Básica Para Android e Técnicas De Atendimento.

Entre as diversas opções em Barueri, um dos destaques do momento é o curso de Edição De Vídeo Para Youtuber. Em Carapicuíba, Jogos Digitais e Segurança Cibernética Fundamental estão entre os destaques. As aulas acontecem em Fatecs, Etecs ou no Senac – confira todos os cursos oferecidos nas cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) abaixo.

Para receber a bolsa, os estudantes deverão estar frequentes no curso (mínimo de 75%) e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. O pagamento será iniciado em outubro e será feito por meio do portal Bolsa do Povo, com cartão magnético pré-pago ou código bancário, que o aluno usará para sacar em caixa eletrônico.

O Novotec Expresso não possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo estão aptos a se candidatar para uma vaga. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos do que vagas.

Como se inscrever:

Ao acessar o site www.novotec.sp.gov.br, basta fazer um cadastro simples para, na tela de inscrição, selecionar o município de interesse para verificar quais cursos estão disponíveis e então selecionar uma das opções.

Cursos oferecidos no Novotec Expresso, do governo do estado, nas cidades do Cioeste:

OSASCO

BARUERI

CARAPICUÍBA

COTIA

ITAPEVI

JANDIRA

SANTANA DE PARNAÍBA

CAJAMAR

