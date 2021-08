Campeão olímpico, atacante osasquense Antony recebe homenagem do prefeito Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) teve um encontro nesta quarta-feira (11) com o atacante Antony Santos, do Ajax (Holanda), que conquistou outro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, pela seleção brasileira.

“Feliz em ver o filho de Osasco Antony, campeão olímpico pela nossa Seleção Brasileira de Futebol. Que você continue servindo de exemplo para motivar muitos jovens da nossa cidade”, disse Lins, ao entregar ao jogador uma placa de homenagem da Prefeitura pela conquista do bicampeonato olímpico.

Nascido em Osasco, o atleta de 21 anos iniciou sua vida esportiva na cidade e ainda menino foi para as categorias de base do São Paulo Futebol Clube, onde foi promovido à equipe profissional aos 18 anos.

Nas redes sociais, Antony comemorou a conquista: “O ouro segue com a gente, Brasil! O lugar que sonhamos juntos durante anos, o pódio olímpico”, disse o atacante, que aproveitou para compartilhar sua nova tatuagem: a medalha de ouro, desenhada na coxa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antony Santos (@antony00)

