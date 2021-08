Rogério Lins recebe Camila Brait, prata em Tóquio: “O Brasil madrugou na torcida”

O prefeito Rogério Lins (Podemos) recebeu a líbero do Vôlei de Osasco Camila Brait, medalha de prata com a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio, no Japão. O encontro ocorreu na noite desta terça-feira (10), na Prefeitura.

“O Brasil inteiro madrugou na torcida e continuaremos sempre torcendo por você. Deus te abençoe”, declarou prefeito, ao lado da esposa, Aline Lins. “Parabéns Camila, Osasco torceu muito por você, que orgulho termos atletas preparados representando o nosso município e país”, disse a primeira-dama.

Durante o encontro, a atleta exibiu a medalha de prata conquistada em Tóquio, pela seleção brasileira, que desembarcou em São Paulo e foi recebida por uma torcida calorosa, na madrugada desta terça.

Camila Brait se despede da seleção de vôlei

Com uma trajetória brilhante coroada com a medalha de prata, em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, Camila Brait se despede da seleção brasileira de vôlei. “Muito amor e orgulho por essa medalha que veio coroar e encerrar um ciclo lindo na minha vida”, declarou a atleta, nas redes sociais.

“Tenho certeza que tudo valeu a pena. Hoje me despeço da seleção brasileira com a certeza de que dei tudo de mim em todos os momentos e que inspirei outras meninas a buscarem esse sonho. A partir de hoje estarei do lado de fora torcendo por cada uma que passar por esse grupo tão incrível”, finalizou Camila.

