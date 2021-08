Prata em Tóquio, seleção de vôlei tem recepção calorosa de torcedores de Barueri

Uma torcida calorosa formada por parte da equipe da Secretaria de Esportes de Barueri esteve no Aeroporto Internacional de Guarulhos na madrugada desta terça-feira (10) para recepcionar as atletas e comissão técnica da seleção brasileira de vôlei feminino, que conquistou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Respeitando todas as restrições impostas pela pandemia, os participantes vestiam a camisa da cidade de Barueri e exibiram faixas com mensagens de boas-vindas à delegação. O nome das jogadoras também foi entoado junto ao pedido para que as atletas retornassem ao time do município.

Além do treinador José Roberto Guimarães, a seleção brasileira tem cinco outros integrantes na comissão técnica que fazem parte do cotidiano da equipe de Barueri. São eles Wagner Coppini (assistente técnico), Alexandre Gomes (auxiliar técnico), Caíque Botelho (preparador físico), Fernando Fernandes (fisioterapeuta) e Fábio Simplício (analista de desempenho).

“Agradeço a presença de todos que vieram nos saudar nesta madrugada. É por isso que vale a pena representar o Brasil. Nós não perdemos a medalha de ouro, conquistamos a de prata”, reforçou José Roberto Guimarães.

Vôlei de Barueri se prepara para novos desafios

Logo após alguns dias de descanso, o técnico José Roberto Guimarães deve encarar novos desafios em breve. No dia 27 de agosto, o time de Barueri estreia no Campeonato Paulista contra o E.C. Pinheiros às 19h, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

De 15 a 19 de setembro haverá a disputa do Campeonato Sul-Americano de Seleções na Colômbia. Para a ocasião, o técnico deve reformular a equipe porque algumas jogadoras, dentre elas Fernanda Garay e Camila Brait, anunciaram que não jogarão mais pela seleção brasileira.

