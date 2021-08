Atleta de vôlei sentado de Barueri vai em busca do ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

A abertura oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio acontece no dia 24 de agosto e a cidade de Barueri será representada: o atleta Samuel Henrique Arantes, de 34 anos, que integra a equipe de vôlei sentado Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está entre os 253 atletas que vão em busca de medalhas.

Em sua trajetória, Samuel conquistou diversos títulos mundiais, entre eles duas medalhas de ouro, uma em 2019 nos Jogos Parapan de Lima, no Peru, e outra em 2011, pelos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, no México.

O atleta, que já vem se preparando para os Jogos Paralímpicos, afirma que participará do maior desafio da sua carreira esportiva, já que o time brasileiro é considerado o segundo melhor do mundo. “Fiquei muito realizado com essa convocação, éramos 14 atletas que tinham muita chance de integrarem a equipe. A nossa expectativa é grande e o nosso foco é subir ao pódio e conquistar essa medalha que estamos tentando desde 2008”, destaca.

Em 2008, Samuel atou nos Jogos Paralímpicos de Pequim pela Seleção Brasileira de vôlei sentado. O atleta treina pela SDPD Barueri há pouco mais de um ano. “Quando Carlinhos [Carlos Roberto da Silva, secretário da pasta] me ligou convidando para conhecer a equipe e fazer parte, eu aceitei, pois fiquei muito à vontade com o time. O pessoal me acolheu muito bem, tanto os atletas quanto a comissão técnica”, revela.

Barueri na torcida

Tanto a equipe de vôlei sentado masculina quanto a feminina do Brasil estão de malas prontas rumo ao Japão. De Barueri, a torcida é grande para que o atleta conquiste mais esse carimbo internacional pela seleção brasileira.

“Agradeço muito o apoio da Prefeitura de Barueri, e pedimos a torcida de todos da cidade. Mandem vibrações positivas pra que a gente consiga subir nesse pódio e trazer uma medalha que não representará só Barueri, vai ser para toda a população brasileira”, finaliza Samuel.

