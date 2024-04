Osasco: ladrão furta itens de mercado, ameaça operadora de caixa e é preso em flagrante

Um indivíduo foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Osasco após ameaçar uma funcionária de um mercado e saquear diversos itens do estabelecimento. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (27), na avenida Santo Antônio.

Uma equipe fazia patrulhamento quando foi informada sobre um assalto em andamento no mercado da rede Oxxo. Ao chegar no comércio, a guarda se deparou com o indivíduo tentando subtrair o celular da funcionária que estava no caixa.

A câmera de monitoramento do mercado registrou quando o indivíduo passou a pegar objetos das prateleiras e colocar dentro de uma mochila grande. As imagens foram divulgadas pela guarda.

Segundo a GCM, ele tentou resistir à prisão, mas foi contido em seguida e encaminhado ao 6º DP de Osasco, onde o caso foi registrado como furto e ameaça.