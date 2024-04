“O Incrível Digital Circo no Teatro” promete aventura emocionante em Barueri

Neste domingo (28), o Centro de Eventos de Barueri receberá o espetáculo “O Incrível Digital Circo no Teatro”, uma atração imperdível para toda a família. Com sessões às 15h e 17h, na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci, a peça promete levar os espectadores em uma jornada repleta de emoções e aventuras.

publicidade

O enredo gira em torno de Pomni e seus amigos, que embarcam em uma aventura repleta de minijogos e cenários fantásticos, tudo comandado pela misteriosa Inteligência Artificial Caim. Com mensagens positivas e muita diversão, este espetáculo promete encantar crianças e adultos de todas as idades.

Gangle, Zooble, Kingo, Ragatha, Jax e Kaufmo são os personagens que guiarão o público nesta incrível jornada, mergulhando em um mundo digital sem saída para o mundo real. Prepare-se para se deslumbrar com acrobacias circenses, efeitos especiais deslumbrantes e uma trama cativante que mistura elementos do universo digital e do circo tradicional.

publicidade

Os ingressos para as sessões estão disponíveis no site da Bilheteria Express.