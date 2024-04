Aventura de Roblox e Rainbow Friends chega ao Teatro Aspro em Osasco

Neste domingo (28), às 16h, o Teatro Aspro receberá o espetáculo “Roblox e Rainbow Friends”. A peça, voltada para o público infantil, promete levar os espectadores a uma jornada emocionante dentro do popular universo dos videogames.

A trama gira em torno de três adolescentes que encontram um videogame misterioso e decidem explorá-lo. Ao escolherem seus avatares, eles são surpreendidos por um evento inesperado que os transporta para dentro do mundo colorido e aparentemente inofensivo de Roblox. Lá, eles se tornam personagens da aventura e precisam enfrentar desafios e armadilhas para sobreviver e retornar ao mundo real.

Com efeitos especiais cativantes e uma história repleta de reviravoltas, “Roblox e Rainbow Friends” promete entreter crianças e adultos de todas as idades. O espetáculo é uma oportunidade única para vivenciar as emoções e a magia do universo dos videogames em um palco teatral.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos antecipadamente pelo site da Bilheteria Express. O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, no bairro Remédios, em Osasco