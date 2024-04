Chefe de bando especializado em invasão de casas é preso pela segunda vez em Embu das Artes

Um homem, de 29 anos, apontado pelas investigações da Polícia Civil como chefe de uma quadrilha especializada em invadir e roubar casas foi preso nesta sexta-feira (26), em Embu das Artes. O suspeito estava foragido desde o dia 7 de abril por invadir uma residência em Jundiaí. Ele já havia sido preso em 2021 por porte ilegal de arma de fogo.

Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais contra Órgãos e Serviços Públicos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), cumpriram mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça no bairro Jardim Colégio, em Embu das Artes, onde capturaram o foragido.

De acordo com as informações, o homem já havia sido preso em 2021 com uma arma, após invadir um imóvel. A Polícia Civil continua com as investigações para a localização dos outros integrantes do bando.