Mais uma grande empresa de tecnologia terá sede em Osasco

Mais uma grande empresa da área de tecnologia vai instalar sua sede em Osasco. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), que ainda não divulgou o nome da companhia e detalhes do projeto.

“Começamos a semana com essa notícia maravilhosa! Mais uma Gigante da Tecnologia escolheu Osasco para trazer sua sede nacional! Mais empregos e desenvolvimento para nossa cidade. Breve anunciaremos mais detalhes”, declarou Rogério Lins, por meio das redes sociais.

Segundo maior PIB do estado, vizinha à Capital e cortada por grandes rodovias, como Rodoanel, Castello Branco, Anhanguera e Raposo Tavares, Osasco tem atraído cada vez mais empresas de tecnologia.

O município já conta com gigantes como Mercado Livre, Dafiti, iFood, B2W, e quer se tornar uma espécie de “Vale do Silício” paulista, em referência ao polo de tecnologia na Califórnia (EUA). Recentemente o supermercado online Shopper instalou seu centro de distribuição na cidade. Também foi anunciado que a Uber vai construir na região da Vila Yara sua nova sede no Brasil.

“Vamos transformar Osasco no ‘Vale do Silício’ do Brasil, atrair novas empresas, gerar muitos empregos para a nossa cidade, fazer uma saúde e uma educação com muito mais qualidade e inovação”, declarou Rogério Lins.