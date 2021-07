Com centro de distribuição em Osasco, mercado online Shopper planeja crescer 150% e tem vagas abertas

Com o aumento da demanda por compras online geradas pela pandemia, a plataforma de supermercado online Shopper tem registrado crescimento expressivo nos últimos meses e acaba de inaugurar um centro de distribuição em Osasco para ampliar sua capacidade de distribuição em 150% em 20 municípios da região.

O centro de distribuição da Shopper em Osasco tem área de 30 mil m², com capacidade para armazenar 10 milhões de itens de consumo doméstico, como alimentos, bebidas, produtos de higiene, utilidades e outros.

Ao longo dos próximos meses, a empresa planeja a abertura de cerca de 500 vagas de emprego, nas áreas de operação e logística.

A Shopper tem atualmente 250 mil pessoas cadastradas em sua plataforma, com foco no modelo de compra programada, que automatiza a compra do mês. Até março do ano passado eram 100 mil clientes.

Vagas de emprego

A Shopper tem vagas de emprego abertas para trabalhar em Osasco, São Paulo e em home office. Os interessados podem se candidatar no site de vagas da empresa.

A instalação da startup em Osasco foi anunciada no início de junho pelo prefeito Rogério Lins. “Mais uma grande empresa de tecnologia escolheu nossa cidade. Mais emprego e renda pra nossa população”, afirmou.



Também foi anunciado recentemente que a Uber vai construir na região da Vila Yara sua nova sede no Brasil.

* Com informações da “Veja”