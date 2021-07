Ele não é o pai: após anos pagando pensão, teste de DNA revela que filho não é de Rodriguinho

O cantor Rodriguinho, ex-vocalista do grupo de pagode Os Travessos, passou por uma situação inusitada. Após registrar e pagar pensão alimentícia por pelo menos dois anos, ele decidiu fazer um exame de DNA que revelou que o filho não é dele, segundo a colunista Fabíola Reipert, no quadro “A Hora da Venenosa”, no “Balanço Geral”, da Record TV.

publicidade

O exame de DNA foi feito após a mulher de Rodriguinho levantar suspeitas sobre a paternidade, já que a criança não tinha semelhanças com o cantor. A mãe da criança, contrariada, acabou topando fazer o teste e ficou completamente sem graça quando o resultado deu negativo.

O próprio artista vai dar mais detalhes sobre essa história em uma biografia que está prestes a ser lançada. A obra vai abordar ainda dificuldades da vida de Rodriguinho, como o período em que ele morou na rua antes da fama.

publicidade

O livro deve ser lançado dia 8 de julho, com 11 capítulos que abordarão temas como a infância, carreira, polêmicas, a ascensão com Os Travessos, relacionamentos, família e lições. “Decidi contar bastante coisa que as pessoas não sabem. Acho que muitos vão se surpreender”, contou o cantor.

LUXO// Simone exibe área gourmet de sua mansão em Alphaville: “Pandora, nosso mundo de Avatar”