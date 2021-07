Simone exibe área gourmet de sua mansão em Alphaville: “Pandora, nosso mundo de Avatar”

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, fez um novo tour em sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, e mostrou a área gourmet, com deck e atrativos como piscina, sauna e academia.

publicidade

Em novo vídeo publicado em seu canal no YouTube, a coleguinha começa o tour mostrando o escritório e sala de oração, o quarto de visita e a parede repleta de vinhos de seu marido, o empresário Kaká Diniz, com quem é casada há 8 anos e tem Henry, de 6 anos, e Zaya, de 4 meses.

Simone mostra com detalhes o deck, que além da coleção de vinhos e taças, tem churrasqueira, fogão e até forno de pizza. “Aqui é onde a gente janta, recebe amigos, é onde a gente passa a maior parte do tempo com a família. Aqui também é onde a gente faz muita oração também. Gosto de trazer amigos para orar aqui em casa, né? Acho muito importante a gente buscar a presença de Deus”, declara.

publicidade

Já na parte externa de sua mansão, a coleguinha exibe a piscina, hidro e a sauna. “Esse aqui é o Mundo de Pandora. Essas árvores aqui, olha. Falo que a gente está no mundo do Avatar. Eu adoro essa parte, me traz uma paz, tem muito passarinho”, explica a sertaneja, em referência ao filme de sucesso.

A moradora de Alphaville apresenta também, de longe, a academia de sua mansão. O espaço ainda não está pronto, mas Simone não parece ter pressa em terminá-la. “Gente, essa parte a gente não gosta nem de ir ali perto”, brinca a cantora, que faz uma pergunta ao filho mais velho: “A mamãe malha?”. Sem pensar duas vezes, Henry responde que “não”.

publicidade

Recentemente, Simone revelou que não está muito contente com o corpo após o nascimento de Zaya. Em outro episódio, a coleguinha “chorou” ao ter que se desfazer de roupas que já não lhe servem mais, mas disse que pretende emagrecer para depois se submeter a uma “funilaria e pintura”.

QUE LUXO! Simone ganha garrafa térmica de ouro de presente de aniversário de Simaria