Simone mostra closet de sua mansão em Alphaville e desabafa: “não pode repetir roupa”

A cantora Simone, da dupla com Simaria, mostrou o closet de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, e falou da dificuldade que tem para desapegar de roupas e sapatos. Em novo vídeo publicado em seu canal no YouTube, a coleguinha mostrou detalhes da organização das peças e desabafou sobre não poder repetir looks.

publicidade

“A gente não pode repetir roupa na televisão porque o povo reclama. Ainda tem isso! Já pensou num negócio desse? Tem coisa que eu tenho que desfazer porque já usei e se o povo ver de novo, vai ficar falando: ‘ah, a coleguinha tá repetindo roupa’. Por que o povo tem preconceito de ver a gente repetindo roupa? Eu ein, me deixe! Me deixe usar tudo de novo minhas coisas”, disparou Simone.

No vídeo, a sertaneja mostra a equipe de profissionais que contratou para organizar suas roupas. Ela afirma que costuma fazer uma lipa em seu closet de três em três meses para a chegada de peças novas. Simone mostra ainda duas malas cheias de sapato que já separou para doação.

publicidade

Em meio aos desapegos, a coleguinha “chora” por ter que se desfazer de peças que gosta muito, mas que não lhe servem mais. “Eu queria estar mais magra porque aí eu ia usar tudo, mas não tô. Eu tô gorda e aí fico esperando emagrecer pra poder usar”, contou.

“Esse aqui era pra eu desfazer, mas eu não consigo. Tem coisas na vida da gente que a gente não consegue viver sem. Esse aqui já rasgou, mandei o sapateiro botar outra sola que nem era dele. Já me perguntaram aqui se é pra eu me desfazer e, de novo, disse que não”, disse a cantora, apontando para o tênis que é um de seus xodós.

publicidade

126 cabides

Cantando um de seus maiores sucessos com a irmã Simaria, a música “126 Cabides”, a moradora de Alphaville mostrou a quantidade de cabides que tem para conseguir guardar todas as roupas. “Tem muito mais do que 126 cabides, minha gente. E olha a quantidade de roupa que tem aqui ainda”.

A cantora também mostrou que sabe fazer gambiarra para conseguir usar alguns de seus looks que não serviam mais. Ela mostrou um macacão com um elástico emendado na altura do pescoço. Simone também passeou pelo closet do marido, o empresário Kaká Diniz, que também fez alguns desapegos.

Simone mostrou recentemente que adora “manter a alma de pobre” e revelou truques que ainda usa em sua mansão para economizar. A coleguinha também ficou irritada com fã que perguntou se ela era rica.

“ENCANTOU A QUEBRADA”// MC Guimê relembra passagem de MC Kevin por Osasco