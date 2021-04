Palácio: em Alphaville, arquiteto de Simone mostra fachada da mansão e berço de Zaya com folhas de ouro

O arquiteto Alexandre Milhomem usou as redes sociais para mostrar, orgulhoso, detalhes da mansão de Simone, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O projeto foi concluído recentemente e a coleguinha, que sempre compartilhou as fases da obra, também já fez um tour pelo quarto da caçula Zaya, que tem até berço com folhas de ouro.

Milhomem foi responsável pelo projeto e apostou na arquitetura neoclássica para a fachada e toda a decoração interna da ilustre mansão. Com subsolo, térreo e mais dois andares, o imóvel tem uma porta gigantesca, que já esteve entre os assuntos mais comentados da web, elevador, sala de cinema, piscina com borda infinita, brinquedoteca, academia, deck e até sauna.

Grande parte da decoração dos cômodos foi inspirada em paládios reais, segundo o profissional. O quarto de Zaya, por exemplo, tem decoração branca, dourada e tons pastéis. A suíte da caçula conta com poltrona, closet e o berço com um detalhe digno de realeza: folhas de ouro. “A cômoda é um desenho exclusivo meu! Tudo aqui é exclusivo, você não vai encontrar em outro local, base é laca e com desenho em folhas de ouro”, explicou o arquiteto em um dos Stories.

“Nos castelos existem aquele dossel, estrutura em cima da cama, eu criei a mesma ideia só que em laca. Eu tenho de um lado a cômoda e do outro tem a cama da babá que é o apoio do quarto. A parte das cortinas têm essas colunatas com a ideia de palácio e no meio tem a coroa que desce esse voal que cobre o berço. Então essa foi a ideia. A Simone se tornou alguém muito especial para mim, como se fosse o quarto de uma sobrinha. A criação é exclusiva”, continuou Milhomem.

O hall de entrada da mansão luxuosa tem aproximadamente 10 metros, segundo a coleguinha. Já a suíte da cantora e do empresário Kaká Diniz tem vista para um espaço arborizado, de aproximadamente 30 metros de altura. O imóvel tem ainda uma sala de oração que foi planejado com muito carinho por Simone.

A mansão em Alphaville, que tem ainda um “quintalzinho” repleto de árvores frutíferas, também já foi palco para a gravação do clipe “Presente de Deus”, de Simone e Simaria. Outro detalhe que encanta os seguidores da coleguinha com frequência é que Simone vive colocando “a mão na massa” e vez ou outra, surge fazendo faxina e compartilhando o dia a dia com os filhos, Henry de 6 anos e Zaya de 1 mês, e o marido.

Assista ao tour pelo quarto de Zaya:

