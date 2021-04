BBB 21: favorito para ser eliminado nesta terça, Rodolffo vive em mansão com mesa de sinuca de R$ 18 mil; veja fotos

Apesar de estar confiante de que se livrará de mais um paredão, Rodolffo pode estar entre os favoritos do público para deixar o BBB 21 nesta terça-feira (6). O cantor sertanejo foi para o Paredão com Gilberto e seu amigo Caio e tem quase 50% dos votos até às 12h desta segunda (5), em enquete realizada pelo portal Uol, que costuma acertar as eliminações. Do lado de fora do reality show, o cantor sertanejo vive em uma mansão de luxo em um condomínio em Goiânia (GO).

O imóvel de Rodolffo reúne entre os atrativos piscina, cinema ao ar livre, área gourmet com churrasqueira e fogão à lenha e campo de futebol. O espaço também chama atenção pela grande área verde, que já foi palco para gravação de DVD de sua dupla com Israel.

O espaço interno da mansão do cantor, ex-marido da ex-BBB Rafa Kalimann, mistura o rústico com modernidade. Além das redes, que estão espalhadas em vários cantos do imóvel, o cantor conta ainda com uma mesa de sinuca Mustang New York World´s Fair, avaliada em aproximadamente R$ 18 mil e foi comprada durante seu casamento com a influenciadora.

Antes de se confinar no BBB 21, o artista costumava compartilhar nas redes sociais, detalhes que mais aprecia em sua mansão, como um barco colocado na área externa do imóvel ilustre, que é usado como um banco, e até duas esculturas de leopardo na cor preta, que ficam próximas à piscina e são queridinhas por vários famosos, como Simone, da dupla com Simaria, que já chegou a exibir as preciosidades adquiridas para a sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Já na garagem, o cantor tem uma BMW Série 3, avaliada entre R$ 250 mil e R$ 300 mil, que é o seu verdadeiro xodó. Além disso, Rodolffo já apareceu exibindo outros veículos da fabricante de luxo alemã e até uma moto que chamou a atenção dos seus fãs e seguidores.

Além do cantor como o favorito pra sair, com quase 50% dos votos, a enquete realizada pelo Uol aponta Caio na casa dos 34% e Gil com cerca de 15%.

