Simone passa feriado limpando sua mansão em Alphaville: “Gosto mesmo de cuidar da minha casinha”

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, mostrou que está aproveitando o mega feriado para fazer uma faxina em sua ilustre mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Nos Stories do Instagram, a coleguinha apareceu durante toda a semana mostrando que colocou “a mão na massa” e revelou que gosta mesmo de fazer as tarefas do lar.

“Depois de fazer um monte de coisa aqui em casa, limpar um monte de coisa, amanhã seguiremos na faxina pesada. Se tem um negócio que eu gosto mesmo é de cuidar da minha casinha. Eu herdei isso da nossa mãe. A gente foi ensinada a, desde pequenininhas, arrumar nossa caminha e lavar pratos”, disse a mãe de Henry, de 6 anos, e da caçula Zaya, de apenas um mês.

Ainda conversando com os seus seguidores, a cantora contou que costumava lavar pratos e roupa, limpar piso e arrumar os quartos quando morava com a avó. “Pra gente era muito natural. Hoje eu agradeço por saber fazer. Graças a Deus, a vida hoje nos proporciona a ter uma equipe que nos ajuda. Mas na falta de alguém, a gente arregaça as mangas e faz. Ajudo as meninas que estão aqui em casa e é maravilhoso. Adoro. De verdade, gosto de fazer as coisas do lar”, declarou.

Essa não é a primeira vez que a coleguinha aparece na web fazendo faxina. Antes de mudar para mansão em que vive hoje com o marido, o empresário Kaká Diniz, e os filhos, Simone fez uma mega limpeza no imóvel ilustre e chamou até a irmã Simaria para ajudá-la.

A coleguinha voltou recentemente dos Estados Unidos, onde passou uma temporada e deu a luz à pequena Zaya. Já no Brasil, de volta à sua mansão em Alphaville, Simone tem curtido o primeiro mês da filha ao lado do marido e do primogênito. Outro passatempo da coleguinha é o seu “quintalzinho” repleto de árvores frutíferas, como pé de limão, de goiaba e de amora.

