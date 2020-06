Simone coloca Simaria para fazer faxina na nova mansão em Alphaville: “São sete quartos para você limpar”

Simone Mendes, da dupla com Simaria, mostrou que a parceria entre as coleguinhas vai além das músicas e dos palcos. Na sexta-feira (26), a cantora publicou um vídeo em seu canal no YouTube, em que coloca a irmã para limpar sua nova mansão em Alphaville, Barueri.

“É parceria na riqueza, na pobreza e na limpeza. Mas comigo e Simaria é assim: começa com trabalho pesado e termina com arrocha”, disse Simone, no vídeo que já tem mais de 2,5 milhões de visualizações.

No vídeo, a cantora entrega um balde e um rodo para Simaria. Entre as brincadeiras e o arrocha, as coleguinhas passam pano, tiram fitas do chão e limpam os cômodos da ilustre mansão que ainda está em obras. “São sete quartos para você limpar”, diz Simone à Simaria.

A cantora tem contado os dias para mudar para a mansão dos sonhos, com cinema, elevador, sauna, academia, deck, brinquedoteca e sete quartos. Em outro vídeo, a coleguinha já mostrou detalhes da construção.

Enquanto as obras estão a todo o vapor na nova mansão luxuosa da família Mendes, Simone mora com o marido e o filho em uma mansão alugada no mesmo condomínio.