Elevador, cinema e sauna: Simone mostra sua nova mansão em Alphaville

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, publicou, no domingo (7), um dos vídeos mais aguardados pelos fãs e seguidores. A coleguinha mostrou detalhes de sua ilustre mansão em Alphaville, Barueri.

No vídeo publicado em seu canal no YouTube, a coleguinha, acompanhada de Jack, o cachorro da família Mendes, mostrou como está o andamento da obra na luxuosa mansão, que tem elevador, sala de cinema, brinquedoteca, piscina com borda infinita, sauna, deck e até academia.

A obra ainda não foi concluída, mas a cantora já está em contagem regressiva, com as malas prontas sair da mansão que mora de aluguel para o lar luxuoso, onde vai morar com marido, o empresário Kaká Diniz e o filho Henry.

Ao falar da academia, Simone diz que “se empolgou” um pouco. “Não foi eu que inventei isso não. Na verdade, foi eu que inventei sim porque dei uma emagrecidinha e me empolguei um pouquinho. Falei ‘quer saber, acho que vou fazer uma academia’ porque a idade está chegando, a marreta está caindo do cabo e eu preciso dar um jeito na minha vida que anda um pouco complicada”.

O hall de entrada da ilustre mansão tem aproximadamente 10 metros, segundo a coleguinha. Já a suíte da cantora e do empresário tem vista para um espaço arborizado, de aproximadamente 30 metros de altura. “Eles já estão pintando, falta colocar o piso, a cortina, como vocês bem sabem”, disse Simone enquanto corre atrás de Jack.

Na mansão que tem subsolo, térreo e mais dois andares, Simone destacou um espaço simbólico para ela e para o marido. “A gente tinha muita vontade de fazer e dessa vez, nessa casa, deu certo. É um quarto de oração. Em vez de um escritório, a gente decidiu fazer um quarto de oração”, contou.

A moradora de Alphaville tem compartilhado diariamente nas redes sociais sua paixão pela obra e o cansaço com a correria. Recentemente, a coleguinha mostrou os dedos calejados da limpeza que fez em seu novo lar.