Pai de Yudi, Nelson Tamashiro morre aos 56 anos vítima da covid-19

Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro, morreu nesta quarta-feira (31), aos 56 anos, por complicações da covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Yudi.

Nelson, que era hipertenso e pertencia ao grupo de risco da doença, estava internado na UTI do Hospital Municipal de Santana de Parnaíba. Ele chegou a sofrer um infarto antes de ser intubado.

Nos últimos dias, Yudi compartilhou o drama vivido pela família, que mora em Alphaville, Bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, na lutra contra a doença. O apresentador chegou a orar em frente ao hospital onde o pai estava internado e pediu orações para o público.

Tânia Tamashiro, mãe de Yudi, também foi internada assim que testou positivo para a covid-19. Ela ficou internada no Hospital de Campanha de Osasco, recebeu alta hospitalar no último domingo (28) e fez um relato emocionante de sua luta contra a covid-19.

Já na noite desta quarta-feira, Yudi publicou uma foto preta e, na legenda, mencionou um texto bíblico em homenagem ao pai: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”, escreveu. Nelson Tamashiro deixa mulher e dois filhos.

A assessoria de Yudi afirmou, em nota, que o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida.

Diversos artistas e personalidades, como os cantores Belo e Tom Carfi, Bella Falconi, Karina Bacchi e Sabrina Sato, se solidarizaram com a morte do pai de Yudi. “Meus sentimentos querido Yudi e família. Muito amor e fé”, disse Sabrina Sato. “Ele está com o Pai. Está bem e olhando por você. A dor é nossa, dos humanos. A dor terrena, física. Dura demais de lidar. Rezo por vocês, meu mano! Força. Fé’, escreveu Marcos Mion.

“Que Jesus te pegue no colo até que estejamos todos reunidos na eternidade. Conte com minhas orações querido”, disse Bella Falconi. “Deus conforte o coração da família! E o tenha em um bom lugar! Força guerreiro”, escreveu Belo.

