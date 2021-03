Mãe de Yudi desabafa sobre luta contra a covid-19 e faz apelo: “Orem pelo meu marido”

Tânia Tamashiro, mãe do apresentador Yudi Tamashiro, usou as redes sociais do filho, na noite desta terça-feira (30), para fazer um desabafo sobre sua luta contra a covid-19. Emocionada, ela reforçou também o apelo para que o público continue orando pelo marido Nelson Tamashiro, que continua internado em decorrência da doença.

“Eu fiz questão de fazer um vídeo falando que eu venci a covid-19. Tenho que falar um testemunho forte da minha vida porque as pessoas estão vivendo esse momento de pandemia, de sofrimento e de dor, só que não conseguem mensurar e nem imaginar o que é a covid em cada ser humano”, relatou a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, que teve alta hospitalar no domingo (28).

A mãe de Yudi disse que passou 12 dias no hospital “vendo a morte de perto” e relatou o que sentiu enquanto lutava contra o vírus. “As pessoas perguntam o que você está sentindo e você não sabe dizer. Não tem fôlego para falar qual é a dor, o que sente. O maior de tudo é o pavor. O pavor do desconhecido, de estar dentro de um hospital e saber que seus dois únicos filhos estão aqui fora esperando. Esperando porque estão sozinhos porque estão sem eu e sem o pai, cada um em um hospital. É muito difícil”.

Ainda no vídeo, Tânia faz um apelo para que os fãs e seguidores se cuidem e respeitem todas as medidas contra a doença, como o uso de máscara e álcool gel. Chorando, ela agradece pelas orações e manifestações de carinho que tem recebido e volta a pedir orações pelo marido, que segue internado desde o dia 15, em Santana de Parnaíba. Nelson Tamashiro, que é hipertenso, chegou a sofrer uma parada cardíaca e está intubado no Hospital Municipal Santa Ana.

