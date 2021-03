Yudi posta foto de sua mansão em Alphaville e declara: “As coisas simples são mais importantes”

O apresentador Yudi Tamashiro vive um drama com seus pais internados em decorrência da covid-19 desde a semana passada. Ele divide os momentos de aflição com os fãs e amigos nas redes sociais e, nesta terça-feira (23), compartilhou uma reflexão junto a uma foto da mansão de sua família em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba: “As coisas simples são mais importantes”.

“Pra que uma casa grande, carros na garagem, dinheiro na conta? Quem olha de fora nem imagina a bagunça que esta aqui dentro, quantas lágrimas tem molhado esse chão, sem namorada, nem mãe, nem pai aqui dentro, somente o aumento do meu relacionamento com DEUS”, refletiu Yudi no Instagram.

“Então vou te dizer: as coisas simples são mais importes, sim. Hoje vi meu jardim morrendo e lembrei que meu pai rega essas plantas todos os dias, hoje tive que varrer a casa por causa do pelo do meu cachorro e lembrei q minha mãe faz isso todos os dias, SAUDADE DE TER ELES AQUI COMIGO”, continuou o apresentador.

“ESCREVO ISSO CHORANDO E PEDINDO PRA VOCÊ agradecer pela sua casa apertada, pelo arroz, feijão e ovo. Agradeça as broncas dos seus pais, agradeça a chatice do seu marido, de sua esposa, a preguiça do seu filho, agradeça hoje e sempre por tudo”, completou Yudi Tamashiro.

Ele pediu ainda que os amigos e fãs continuem orando pelos seus pais, Tania Maria Muniz Tamashiro e Nelson Kiyomitsu Tamashiro, que foi intubado. “O milagre está próximo”.

Na semana passada, Yudi foi à frente do hospital onde os pais estão internados, em Santana de Parnaíba, e fez uma oração pela recuperação dos dois. A irmã dele também teve covid-19, mas não precisou ser internada.

