Yudi ora em frente a hospital onde os pais estão internados com covid-19 em Santana de Parnaíba

Yudi Tamashiro publicou um vídeo, na noite desta quinta feira (18), em que aparece ajoelhado fazendo orações em frente ao hospital em que seus pais estão internados cm covid-19 em Santana de Parnaíba, o Hospital Municipal Santa Ana.

No vídeo, Yudi está acompanhado de alguns jovens, que tocam enquanto ele chora muito. “Eu tô fazendo isso não só pela minha família. Eu tô com um cajado nas minhas mãos e bato dentro deste hospital, e que isso sirva de exemplo para todos os que estão passando por uma dificuldade por causa desse vírus”, declarou o artista, ao som de Creio Que Tu És a Cura, de Gabriela Rocha.

“Ore pelos seus familiares, ore pelo nosso Brasil, ore pelas nossas famílias. Eu creio que tem um Deus vivo cuidando de nós, acredito no milagre, acredito no milagre das nossas famílias, eu creio”, continuou.

O pai de Yudi, Nelson Tamashiro é hipertenso e está intubado. Ele sofreu uma parada cardíaca no último domingo (15), e seu quadro de saúde, segundo o filho, inspira cuidados. Já a mãe do artista foi internada com covid-19 nesta quinta-feira (18), logo após apresentar alta de ar. Yudi contou aos fãs e seguidores que não encontrou vagas na rede privada, mas não encontrou.

