Morador de Alphaville, Yudi desabafa após ter pais internados com covid-19: “Está uma loucura pra todos”

Yudi Tamashiro, de 28 anos, se emocionou ao falar da situação que tem vivido nos últimos dias. Morador de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, o cantor está com os pais, Nelson Tamashiro e Tânia Tamashiro, internados por causa da covid-19.

publicidade

“É a primeira vez que entro na minha casa e meu pai e minha não estão na sala assistindo a novela deles”, disse Yudi, em meio às lágrimas. “Está uma loucura pra todos! Esse vírus não é brincadeira. Eu, mesmo estando sozinho, eu estou sendo forte”, continuou.

O pai do artista tem 56 anos, é hipertenso e está intubado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba. Ele sofreu uma parada cardíaca em decorrência da covid-19 no último domingo (15). “Ele estava com problema nos rins, tiveram que fazer hemodiálise, os rins voltaram, mas a saturação dele estava muito baixa, então tiveram de dar mais medicação pra ele”, explicou.

publicidade

Yudi disse ainda que a sua mãe precisou ser socorrida porque sentia falta de ar. Já no hospital particular, a recomendação foi que ela ficasse internada, mas o hospital estava lotado e não havia vaga. “Me bateu um desespero. Fiz toda a correria, a levei para um hospital público e conseguimos internar a minha mãe”, contou, afirmando ainda que a irmã também testou positivo para a covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)