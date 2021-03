Geraldo Luís diz que perdeu os movimentos da perna devido à covid-19

Um dos moradores ilustres de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, Geraldo Luís tem usado suas redes sociais para celebrar sua recuperação da covid-19. Nos Stories do Instagram, o apresentador revelou que perdeu os movimentos da perna direita após os 22 dias de internação para tratar a doença.

publicidade

“Perdi movimentos (da) perna direita. Agora só a fisioterapia. Isso é covid”, escreveu Geraldo Luis, ao publicar uma foto em que aparece ao lado de seu fisioterapeuta. Durante o período em que ficou internado em um hospital em São Paulo, o apresentador da Record TV passou 10 dias na UTI e chegou a ter 70% do pulmão afetado por uma pneumonia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geraldo Luís (@geraldobalanca)



Geraldo Luís recebeu alta no sábado (20). Ao retornar para sua mansão em Alphaville, tem celebrado os momentos simples, como o café da manhã ao lado do filho João Sacramento, de 20 anos, e a recuperação do paladar. “De volta para casa. Primeiro café da manhã na jabuticaba. Gosto dos alimentos voltando… Milagres diários. Bom dia, vida. Eu sobrevivi à covid”, disse em outra publicação.

publicidade

O apresentador também tem usado as redes sociais para agradecer pelas orações que tem recebido e à equipe médica responsável pelo seu tratamento no hospital, que inclui a cardiologista Ludhmila Hajjar, médica que recusou um convite para assumir o Ministério da Saúde nos últimos dias.

CLAMOR// Yudi ora em frente a hospital onde os pais estão internados com covid-19 em Santana de Parnaíba