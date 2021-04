Dona de mansão em Alphaville, Simone se irrita com fã que questionou se ela é rica: “mudaria algo na sua vida?”

Dona de uma mansão em Alphaville, a cantora sertaneja Simone, da dupla com Simaria, se irritou com uma fã que questionou se ela é rica. “Se eu for ou não, mudaria alguma coisa na sua vida? Me diz, amiga, em nome de Jesus. Tem coisas mais especiais pra gente viver. Você sabia disso?”, rebateu a sertaneja, após questionamento feito no Instagram.

Simone mora em uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Grande parte da decoração dos cômodos foi inspirada em palácios reais.

Com subsolo, térreo e mais dois andares, o imóvel tem uma porta gigantesca, que já esteve entre os assuntos mais comentados da web, elevador, sala de cinema, piscina com borda infinita, brinquedoteca, academia, deck e até sauna.

A mansão em Alphaville, que tem ainda um “quintalzinho” repleto de árvores frutíferas, também já foi palco para a gravação do clipe “Presente de Deus”, de Simone e Simaria.

Outro detalhe que encanta os seguidores da coleguinha com frequência é que Simone vive colocando “a mão na massa” e vez ou outra, surge fazendo faxina e compartilhando o dia a dia com os filhos, Henry de 6 anos e Zaya de 1 mês, e o marido.