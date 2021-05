Em sua mansão em Alphaville, Simone diz que guarda pote de sorvete e dá dicas para economizar

Após reclamar dos gastos que tem para manter sua mansão em Alphaville, bairro de luxo entre Barueri e Santana de Parnaíba, Simone Mendes, da dupla com Simaria, divertiu os internautas mostrando que é “gente como a gente” ao falar dos costumes que não abre mão para conseguir economizar.

Guardar copo de requeijão, de manteiga e pote de sorvete para colocar a comida que sobrou é um dos hábitos que a famosa afirma fazer em sua cozinha. “Se você não tem um cuscuzeiro, é só pegar o potinho de manteiga que acabou, fazer um furinho e faz o seu cuscuz na panela de pressão. A gente também já preparou cuscuz no pano de prato porque a gente reaproveita as coisas mesmo”, disparou.

“A gente pega e reutiliza o óleo, meu amor. São nessas coisinhas que a gente economiza”, revelou Simone, já segurando uma panela velha que não consegue se desfazer, em novo vídeo publicado em seu canal no YouTube. Simone também mostra uma sanduicheira com um pedaço quebrado: “Só que ela funciona, minha gente!”, ressaltou, exibindo ainda o cesto de palha que ganhou de fãs, cheio de ursinho e chocolates, mas que agora é utilizado para guardar ovos.

A moradora de Alphaville também revelou que coloca água no shampoo quando o produto já está perto de acabar, além de guardar muita sacolinha plástica para fazer hidratação no cabelo e para usar como sacos de lixo. “Coloca a sacola, deixa lá uns 10 ou 15 minutos, com aquele creme de hidratação do potão, que é bem mais barato, e aí meu amor, seu cabelo fica hidratado e quer dica melhor que essa? A gente usa muito”, contou. “No mercado, uma das coisas mais caras que a gente vê são esses sacos plásticos, ‘fí’ de corno paga, eu não”, disparou.

“A pasta de dente, a gente aperta, aperta e quando acaba todinha, a gente sufoca e esfola, sai enrolando até a última gota. Sabonete, quando tá no fim, a gente prega um no outro, não importa o cheiro… Aqui em casa é assim: acabou, gruda um no outro e vai usando”, continuou a sertaneja, que também está construindo uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

Simone, que tem uma academia entre os atrativos de sua mansão em Alphaville, cita a “cerimônia” que o rico faz para escolher roupas para malhar: “‘Quero uma meia canelada, um casaquinho, um tênis específico para o que vai treinar’, nós não! É o mesmo tênis e a camisa é aquela de político, que quando não serve mais, vira pano de chão. E a gente vai malhar feliz da vida, pode ser cross fit, academia, pode ser pra sair… É o mesmo tênis”, disse. “Por isso, eu quero dizer que o pobre é muito melhor que o rico, sabe reaproveitar. E a gente vive muito mais feliz”, concluiu.

Recentemente, a cantora foi questionada por um de seus seguidores se é rica e rebateu. “Se eu for ou não, mudaria alguma coisa na sua vida? Me diz, amiga, em nome de Jesus. Tem coisas mais especiais pra gente viver. Você sabia disso?”, disse Simone, que em seu vídeo de dicas de economia no YouTube, respondeu uma pergunta semelhante: “Toda vez que me perguntam se é bom ter um dinheirinho a mais, eu falo que é, mas manter a alma de pobre é ainda melhor. A gente tem porque trabalha, mas também porque é mão de vaca”, pontuou.

