Em Alphaville, Simone fala sobre lado ruim de morar em mansão: “Pensa num gasto”

Simone Mendes, da dupla com Simaria, fez um desabafo para os seus fãs e seguidores sobre o lado não tão bom de viver em uma mansão luxuosa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, onde mora com o marido, o empresário Kaká Diniz, e os filhos Henry, de 6 anos, e Zaya, de 2 meses.

“É bom? É. Mas, minha filha, vou dizer um negócio. Pensa num gasto, ainda mais na pandemia. Porque para manter uma casa grande é muita gente trabalhando, sabe como é. Mas também a gente gera emprego, mas também é muita luta. Porque tem um negócio aqui, daqui a pouco outro lá sujo, aí tem o andar lá embaixo, não sei o que… Coisa demais. Mas, no final, dá certo”, disparou a sertaneja, nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira (28).

Já Kaká Diniz tem usado as redes sociais para fazer reflexões sobre valores, conquistas e o que realmente importa na vida. Além do imóvel luxuoso onde moram em Alphaville, o casal tem outra mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Mas o empresário ressalta: “O dinheiro compra a melhor casa do mundo, uma mansão com 15 quartos, mas não compra um LAR; o dinheiro compra o melhor carro do mundo, mas não compra a sua LIBERDADE; o dinheiro compra a cama mais confortável que existe, mas não compra o SONO; o dinheiro compra muito ‘amor falso’, mas JAMAIS vai comprar uma família VERDADEIRA”, continuou.

Kaká concluiu afirmando que seu maior patrimônio é a família, que é enaltecida por ele em várias publicações nas redes sociais. Na última semana, Simone chegou a se irritar com uma fã que questionou se ela é rica. “Se eu for ou não, mudaria alguma coisa na sua vida? Me diz, amiga, em nome de Jesus. Tem coisas mais especiais pra gente viver. Você sabia disso?”, disparou a sertaneja.

A mansão da família em Alphaville tem grande parte da decoração dos cômodos inspirada em palácios reais. Com subsolo, térreo e mais dois andares, o imóvel tem uma porta gigantesca, que já esteve entre os assuntos mais comentados da web, elevador, sala de cinema, piscina com borda infinita, brinquedoteca, academia, deck e até sauna. O imóvel tem ainda um “quintalzinho” repleto de árvores frutíferas.

Já a mansão de Simone em Orlando está em obras. O imóvel de dois andares tem nove quartos, sendo quatro temáticos, closet, cozinha, sala de estar, sala de jantar, além de um salão de jogos inspirado no Harry Potter e um quintal gigante com piscina.

“A gente tinha um sonho muito grande de ter uma casa aqui nesse lugar. Estamos construindo a nossa casinha, já que as coisas melhoraram, minha gente”, declarou a sertaneja em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

