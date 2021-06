“Funilaria e pintura”: Simone revela desejo de emagrecer para fazer plástica

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, revelou que não está muito satisfeita com o corpo após o parto da caçula Zaya. Nos Stories do Instagram, a artista disse que pretende emagrecer para depois se submeter a uma cirurgia plástica.

Simone comentou tocou no assunto ao responder algumas perguntas de seus fãs. “Vai fazer lipoaspiração?”, questionou um seguidor. “Após emagrecer o que eu desejo… Gostaria de passar por uma funilaria e pintura”, brincou a coleguinha. “Como tu faz a tua dieta?”, questionou outro fã. “Vou dar início a a uma nova dieta, e aí depois eu conto tudo para vocês”, continuou a mãe de Zaya e de Henry, de 6 anos.

Essa não é a primeira vez que a sertaneja deixa escapar que não está tão feliz com o corpo após o nascimento da caçula e da cirurgia que fez para retirar o úter. Recentemente, Simone abriu as portas do closet de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, e “chorou” ao ter que se desfazer de roupas que já não lhe servem mais. “Eu queria estar mais magra porque aí eu ia usar tudo, mas não tô. Eu tô gorda e aí fico esperando emagrecer pra poder usar”, disse na ocasião.

