Simone retira o útero após fortes dores e sangramento e acalma fãs: “está tudo bem”

Após três meses com sangramentos e dores, a cantora Simone, da dupla com Simaria, passou por um procedimento cirúrgico para retirar o útero. Na segunda-feira (28), a artista deixou fãs e seguidores preocupados ao compartilhar uma foto segurando a mão do marido em um hospital. “Vou ficar três dias off, meus amores. Está tudo bem comigo. Depois explico”, escreveu nos Stories.

publicidade

Dois meses após o nascimento da caçula Zaya, a sertaneja foi diagnosticada com adeniose uterina. A assessoria de Simone explicou que desde o diagnóstico, ela buscou tratamento hormonal, uso de Diu Mirena e até outros mais complexos.

“Após exames e em consenso entre a artista e médico, optou-se por uma histerectomia, realizada por videolaparoscopia para a retirada do útero, já que a artista já havia realizado a laqueadura após o nascimento de Zaya”, detalhou, em nota.

publicidade

A cantora está bem e segue em repouso. O marido dela, Kaká Diniz, aproveitou o momento para fazer uma reflexão: “Aproveitem a vida com as pessoas que vocês amam. Aproveitem o tempo de vocês com as coisas que agregam. As pessoas perdem muito tempo em rede social”, disse o empresário nos Stories, na manhã desta terça-feira (1°).

“NÃO PODE REPETIR ROUPA”// Simone mostra closet de sua mansão em Alphaville e desabafa

publicidade

Assim que Simone voltou ao Brasil, logo após dar à luz a Zaya, procurou o seu médico. O diagnóstico da doença também foi relatado em um vídeo publicado no canal da artista no início do mês passado. “Não é nada de mais e é algo que dá pra resolver”, explicou.

DONA DE MANSÃO EM ALPHAVILLE// “Ter dinheiro é bom, mas manter a alma de pobre é melhor”, diz Simone