Simone ganha garrafa térmica de ouro de presente de aniversário de Simaria

A cantora Simone Mendes completou 37 anos nesta segunda-feira (24). Ao lado da família, a coleguinha recebeu um super banquete de café da manhã e ganhou da irmã, Simaria, uma garrafa térmica banhada a ouro 24 quilates.

O item luxuoso custa em média R$ 2,3 mil. “Olha essa garrafa de café se não é um luxo. Tudo banhado a ouro 24 quilates, e feita de forma artesanal. Coisa mais linda! O café fica quentinho por 10 horas. A Simone adora um cafezinho, acho que ela vai ficar louca por esse presente”, disse Simaria, nos Stories do Instagram.

Surpresa com o presente de luxo, Simone, dona de uma mansão em Alphaville inspirada em palácios reais, agradeceu o “mimo” da irmã e aproveitou para agradecer o carinho que recebeu dos fãs e amigos em seu aniversário. “Ai, gente, tô impactada com tudo isso! Que lindo, gente, olha aí meu aniversário hoje como é que está. Um café da manhã lindo, montado com todo o amor do mundo. Estou muito feliz, muito obrigada”.

