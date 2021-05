Netflix divide final de La Casa de Papel em duas partes e anuncia datas de estreia

A parte final de La Casa de Papel, um dos maiores sucessos da Netflix, foi dividida em dois volumes e ganhou datas de estreia. Na manhã desta segunda-feira (24), a Netflix divulgou ainda um teaser da produção.

A primeira parte chega à plataforma de streaming no dia 3 de setembro, e a segunda e última será lançada em 3 de dezembro. “Eles perderam uma batalha, mas será que vencem a guerra? Brabo, né?”, disse a Netflix, ao revelar as datas.

Apesar de a novidade ter sido muito esperada pelos amantes da série espanhola, não agradou muito o público. “Por que ainda vai demorar tanto assim?”, questionou um internauta no Twitter. “Tudo parte do plano do Professor”, respondeu a Netflix.”Tá de sacanagem que dividiram a última parte em duas”, comentou outro internauta.

Há uma semana, a Netflix publicou uma foto do elenco nas redes sociais: “Membros da resistência: uni-vos. Acabaram as gravações, em breve eu te mostro como termina essa história”. Já o teaser divulgado nesta segunda-feira mostra cenas de uma batalha em câmera lenta, apontando para uma guerra decisiva que deve acontecer.

Lançada em 2017, La Casa de Papel, que fez viralizar o hino italiano de resistência “Bella Ciao”, conquistou 65 milhões de espectadores em todo o mundo em apenas um mês do lançamento da quarta parte, de acordo com a plataforma. As quatro temporadas estão disponíveis na Netflix.

